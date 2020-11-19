Депутат МО "Смольнинское" пришла в больницу после взрыва баллона с краской у муниципалитета

Возбуждено уголовное дело.

Накануне в полицию Петербурга поступило сообщение из травматологического пункта районной поликлиники. Накануне вечером туда обратилась 27-летняя депутат МО "Смольнинское" с жалобами на боль в ушах. Медики отправили пострадавшую в Мариинскую больницу для обследования с предварительным диагнозом — контузия левого уха. Об этом Piter.tv поведал источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая поведала, что получила травму во время инцидента, который произошел у крыльца здания МО "Смольнинское" на Суворовском проспекте.

О взрыве баллона с краской стало известно вечером 4 августа. Инцидент произошел перед очередным заседанием совета. Взрыв произошёл в тот момент, когда депутаты находились возле входа в здание.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили информацию о том, что по факту взрыва у здания муниципалитета "Смольнинское" возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

На камеры видеонаблюдения попали два человека, которые клали ночью что-то у порога здания. По предварительным данным, к инциденту причастны лица, участвовавшие в собрании депутатов. В полиции считают, что таким образом они хотели привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО, ВКонтакте / Смольнинское онлайн