Генпрокурор посоветовал властям муниципалитетов вовремя устранять дефекты в работе

Игорь Краснов рассказал о готовности корректировать работу прокуроров в случае такой необходимости.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов порекомендовал властям муниципалитетов вовремя устранять дефекты в своей работе, не дожидаясь жалоб со стороны граждан. Такую позицию надзорного ведомства эксперт высказал в ходе ответов на вопросы законодателей в верхней палате парламента. Эксперт уточнил, что если бы все органы власти выполняли бы законодательные требования, то это бы снизило количество недовольных людей и их обращений в контролирующие структуры.

При выявлении нарушений мы обязаны реагировать и принимать соответствующие меры, поэтому в качестве доброго совета муниципальным служащим мог бы порекомендовать своевременно устранять дефекты в своей работе, не дожидаясь жалоб от граждан и прокурорского реагирования. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Игорь Краснов добавил, что в работе местных прокуроров также существуют изъяны. В связи с этими проблемами генпрокурор дал коллегам поручение проанализировать существующую практику надзора по мониторингу за органами самоуправления.

Краснов призвал навести порядок в сфере продажи бутилированной воды.

Фото и видео: Совет Федерации