Краснов призвал навести порядок в сфере продажи бутилированной воды

Генпрокурор рассказал о надзорных мероприятиях по продаже питьевой воды.

Российская генеральная прокуратура выступила за наведение порядка в сфере производства и реализации бутилированной воды. Соответствующей информацией с законодателями в верхней палате парламента поделился генеральный прокурор РФ ИГорь Краснов. Специалист ответил на вопросы местных политиков.

Я согласен, что в этой сфере нужно окончательно навести порядок...Мы запросим все сведения о состоянии законности в этой сфере у контролирующих органов, посмотрим, а при наличии оснований проведем дополнительные надзорные мероприятия. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Эксперт напомнил парламентариям о том, что за последние два года нарушения при добыче, транспортировке и продаже воды выявлялись во всех регионах страны. В частности, пресечена реализация воды из-под крана под видом артезианской.

Краснов заявил о разрушении международного права в угоду западным политикам и корпорациям.

Фото и видео: Совет Федерации