Игорь Краснов рассказал о сотрудничестве с иностранными профильными ведомствами.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов констатировал перед парламентариями верхней палате парламента разрушение постулатов международного права в угоду узкому кругу западных политиков и корпораций. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках доклада в Совете Федерации. Эксперт напомнил политикам о том, что в прошлом году сохранилось сотрудничество с иностранными партнерами, хотя между странами и фиксируется кризис. В качестве примера Игорь Краснов привел "политически ангажированные и бездоказательные решения суда", юрисдикцию которого Москва не признает. Речь идет о выдаче "ордера на арест" Владимира Путина, который выдал МУС.

Другое определение сложно подобрать, когда отдельные зарубежные страны арестовывают государственные активы, заявляют о намерениях их конфисковать без суда и следствия, по сути, совершить грабеж, людей лишают работы и возможности учиться лишь потому, что они из России. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

По мнению руководителя Генеральной прокуратуры России, подобная такая двойных стандартов и лицемерие несут в себе значительные риски для той структуры сотрудничества, которая выстраивалась на протяжении десятилетий. В том числе, речь идет об угрозах для сферы безопасности.

Прокуроры подали иски о возмещении ущерба от коррупции и изъятии доходов на 300 млрд рублей.

Фото и видео: Совет Федерации