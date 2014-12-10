Депутат Кирьянов высказался о запрете рекламы блогеров в запрещенных соцсетях

По его словам, просчитать для целей налогообложения можно любую скрытую рекламу

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказался о запрете рекламы блогеров в запрещенных соцсетях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Кирьянов выступил соавтором законопроекта о налогообложении рекламы в социальных сетях, который внесли в Госдуму. В документе отмечается. что российские блогеры не смогут уходить от налогов и зарабатывать на запрещенных соцсетях. По словам депутата, просчитать для целей налогообложения можно любую скрытую рекламу, которую будут преподносить как "подарок". Он также подчеркнул, что блогеры будут работать только на тех площадках, которые пользуются спросом.

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Фото: Piter.tv