Депутат Госдумы Хинштейн предложил еще один повод для лишения гражданства РФ

Он предлагает распространить основания на тех, кто получил гражданство по праву рождения.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения гражданства Российской Федерации. Он поделился мнением в своем Telegram-канале.

Накануне российский президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента проект базового закона "О гражданстве РФ". Документ вводит институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в него. Так, предусматривается прекращение гражданства за совершение тяжких преступлений.

В свою очередь Хинштейн предлагает распространить данные основания на тех, кто получил гражданство по праву рождения.

Правильные и нужные инициативы Президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства <...> Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ? Александр Хинштейн, депутат ГД

Ранее мы сообщали, что выдача электронных паспортов в РФ может начаться в январе 2023 года. Они будут представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. Документы будут выдавать, как и прежде, начиная с 14-ти лет. Первоначально их планируется вручить 100 тысячам россиянам.

Фото: hinshtein.ru