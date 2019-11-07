Выдача электронных паспортов в РФ может начаться в январе 2023 года

Документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом рассказала "МВД Медиа" начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел страны Валентина Казакова.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по внедрению такого паспорта. Он будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный документ. Паспорт нового образца будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается. Валентина Казакова, начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ

Она добавила, что на первоначальном этапе количество выдаваемых паспортов установлено на цифре в 100 тысяч человек.

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Фото: Piter.tv