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Выдача электронных паспортов в РФ может начаться в январе 2023 года
Сегодня, 11:29
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Выдача электронных паспортов в РФ может начаться в январе 2023 года

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Документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом рассказала "МВД Медиа" начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел страны Валентина Казакова.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по внедрению такого паспорта. Он будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный документ. Паспорт нового образца будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

Выдача паспортов будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается.

Валентина Казакова, начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ

Она добавила, что на первоначальном этапе количество выдаваемых паспортов установлено на цифре в 100 тысяч человек.

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Фото: Piter.tv

Теги: мвд россии, паспорт, электронный паспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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