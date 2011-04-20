Документ направляется на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Верховная Рада упростила процедуру получения украинского гражданства для россиян. "За" данную инициативу проголосовали 285 парламентариев из необходимого минимума в 226 голосов. Известно, что теперь получить паспорт украинского гражданина смогут определенные категории граждан РФ, а также лица, участвовавшие в вооруженном конфликте на Донбассе.

Упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, проходили (проходят) военную службу по контракту в ВСУ пояснительная записка законопроекта

Политики определили, что для получения украинского гражданства заявитель должен подать декларацию об отказе от российского паспорта. Закон еще не вступил в силу, так как его сначала должен одобрить президент Владимир Зеленский.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

