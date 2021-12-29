Депутат Госдумы заявил, что в ПФР есть деньги для индексации пенсий выше уровня инфляции

Путин ранее предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил "РИА Новости", что в ПФР есть деньги на индексацию пенсий россиян чуть выше уровня инфляции. Он отметил, что могут потребоваться дополнительные средства и если они понадобятся, то необходимо будет весной скорректировать параметры бюджета фонда.

Напомним. Что в среду, 12 января, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%. При этом в 2021 году уровень инфляции в России составил 8,4%.

В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Владимир Путин на совещании с правительством такж поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений.

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