"Сотрудники ПФР" украли у пожилой петербурженки 2,5 млн рублей

Пенсионерке на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ. Звонившая сообщила, что к пенсионерке придёт сотрудник фонда для обмена старых денежных средств на новые.

У пенсионерки, неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда, украли более двух миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 87-летней пострадавшей, 16 марта около 12:00 ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда РФ. Звонившая сообщила, что к пенсионерке придёт сотрудник фонда для обмена старых денежных средств на новые. Около часа дня в квартиру пришли неизвестные женщины и тайно похитили лежащие на кровати 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее в деревне Юкки из частного дома украли украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv