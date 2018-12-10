Депутат Госдумы: закон о микрогенерации в энергетике будет принят до конца года

Согласно проекту закона, любой гражданин, пожелавший установить себе, например, солнечные панели, сможет выдавать излишки произведенной и непотребленной энергии обратно в сеть, при этом сбытовая организация обязана будет купить данную электроэнергию.

Депутат Государственной Думы Сергей Есяков рассказал, что закон о микрогенерации могут принять уже к концу этого года.

Я могу сказать, вчера буквально состоялось заседание правительства, там были приняты правительством поправки ко второму чтению в закон о микрогенерации. И я могу сказать с высокой долей уверенности, если не в октябре, то условно до декабря этот закон будет принят и будет работать. Сергей Есяков

Депутат отметил, что в этом законопроекте заинтересован очень большой круг лиц (малый бизнес, частные владельцы) по ряду причин: по экономическим, экологическим и административным.

Многие заинтересованы в увеличении рынка возобновляемых источников энергии, и мы дадим им возможность устанавливать эти панели или ветровые установки. Сергей Есяков

Закон о микрогенерации в феврале 2019 года был принят в первом чтении. Принятие данного законопроекта упростит процедуру размещения объектов микрогенерации (солнечные батареи ветряные электростанции), предоставит их владельцам возможность продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках. По мнению Сергея Есякова, подстраиваться под принятый законопроект в России будут не более одного года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках.

Видео: Piter.TV