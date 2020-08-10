Депутат Госдумы призвал полицию проверить покупателей элитных домов в России

Он призывает проверить жилье богатых россиян.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов рассказал URA.RU, что поводом для полиции устроить проверку является тот факт, что на рынке элитной загородной недвижимости произошел всплеск активности россиян.

По словам депутата, из-за пандемии россияне стали чаще покупать индивидуальное жилье. Это побудило их перебраться за город.

Но также можно предположить, что на элитный рынок попадают деньги, полученные на госконтрактах по поставкам медоборудования, СИЗов (средств индивидуальной защиты — прим. Piter. TV) и лекарств во время пандемии. Михаил Щапов, первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам

Как отметил Щапов, из-за увеличивающегося неравенства доходов произошел рост спроса на дорогую загородную недвижимость.

Ранее мы писали, что в московских школах организуют бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

Фото: pixabay