В школах Москвы будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Первые тесты в российской столице начнут делать с 14 октября.

В десяти столичных школах стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на COVID-19 для школьников и учащихся дошкольных групп. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

Она отметила, несовершеннолетние будут сдавать тесты раз в две недели во время одного из занятий. По словам Раковой, данный процесс займет не более 25 минут.

Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Школам будет предоставлен выбор тех, кто будет осуществлять тестирование – работники учебного учреждения или медперсонал.

Ракова добавила, данная необходимость появилась в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и госпитализаций детей в последний месяц. Власти Москвы считают, что перевод детей на "удаленку" является крайней мерой, поэтому в настоящее время столица ищет другие механизмы борьбы с коронавирусом.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в скором времени эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID-19.

Фото: Piter.tv