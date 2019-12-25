В школах Москвы будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В десяти столичных школах стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на COVID-19 для школьников и учащихся дошкольных групп. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.
Она отметила, несовершеннолетние будут сдавать тесты раз в две недели во время одного из занятий. По словам Раковой, данный процесс займет не более 25 минут.
Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня.
Анастасия Ракова, заммэра Москвы
Школам будет предоставлен выбор тех, кто будет осуществлять тестирование – работники учебного учреждения или медперсонал.
Ракова добавила, данная необходимость появилась в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и госпитализаций детей в последний месяц. Власти Москвы считают, что перевод детей на "удаленку" является крайней мерой, поэтому в настоящее время столица ищет другие механизмы борьбы с коронавирусом.
Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в скором времени эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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