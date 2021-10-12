Мурашко: Минздрав ждет заключения экспертов по вакцинации детей от COVID-19

Решение может быть озвучено в ближайшие две недели.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в скором времени эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID-19. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

За сутки в стране выявили 28 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших выявлено в Москве (4699), Санкт-Петербурге (2158) и Подмосковье (1804). Всего за пандемию по состоянию на 12 октября выявлено 7 832 964 случаев COVID-19. За сутки выздоровели от коронавируса 20 706 человек, за весь период пандемии – 6 894 285.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что от COVID-19 в стране привилось около трети граждан.

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