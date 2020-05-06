Депутат Госдумы придумал, как платить зарплаты в безработицу. С предложением выступил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов во время беседы с "Парламентской газетой".
Он считает, что можно ввести общественные работы для предприятий, на которых из-за ограничительных мер остановили производство.
Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях.
Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы РФ
Он предлагает внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Фаррахов напомнил, что подобные меры использовали во время кризиса в 2008 году — была разработана специальная федеральная программа.
По мнению депутата, общественные работы в условиях спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей сохранился бы доход.
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Видео: kremlin,ru
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