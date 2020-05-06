Подобные меры использовали во время кризиса в 2008 году.

Депутат Госдумы придумал, как платить зарплаты в безработицу. С предложением выступил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов во время беседы с "Парламентской газетой".

Он считает, что можно ввести общественные работы для предприятий, на которых из-за ограничительных мер остановили производство.

Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы РФ

Он предлагает внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Фаррахов напомнил, что подобные меры использовали во время кризиса в 2008 году — была разработана специальная федеральная программа.

По мнению депутата, общественные работы в условиях спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей сохранился бы доход.

Ранее Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса.

Видео: kremlin,ru