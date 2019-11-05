В стране может сократиться количество такси.

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси. Александр Старовойтов считает, что регионы должны иметь право ограничивать свои показатели. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой над представители заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству. Обращение направлено в адрес первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмиле Боковой.

Мы все предложения рассматриваем, постараемся учесть в законопроекте отметили в ведомстве

Напомним, что чиновница руководит временной рабочей группой. Она занимается урегулированием концепции в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что документ будет внесен на рассмотрение уже осенью 2020 года.Сейчас готовность инициативы чиновники считают "высокой".

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты рассказали, за что туристы не любят платить на отдыхе.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ВМЕСТЕ-РФ, Яндекс.Такси, Instagram/gosduma_starovoytov_alexandr