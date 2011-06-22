Депутат Госдумы предложил обезопасить покупателей квартир у старушек

По мнению ЛДПР, поможет 30-дневная блокировка денег покупателя.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести механизм "безопасной сделки" при покупке квартир у пенсионеров, который предусматривает блокировку денег покупателя на специальном счете на 30 дней. Как сообщает РИА Новости, такая мера призвана защитить пожилых людей от мошенников и дать им время на осознание последствий сделки.

Средства, переведенные покупателем, будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней. За это время профильные службы будут обязаны разъяснить пенсионеру все риски и существующие схемы мошенничества. Леонид Слуцкий, ЛДПР

Он отметил, что подобная мера отвадит аферистов, которые рассчитывают на быстрый доступ к деньгам. По словам политика, проблема приобрела массовый характер: только за последний месяц более трех тысяч семей стали жертвами мошеннических схем с недвижимостью. Особую тревогу вызывает то, что среди пострадавших оказались участники специальной военной операции.

Слуцкий также обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда крупные застройщики используют в рекламе призывы покупать жилье в новостройках, чтобы избежать рисков при сделках с пожилыми людьми. Но защитить граждан с помощью остроумных слоганов едва ли получится, подчеркнул лидер ЛДПР, выступая за законодательное решение проблемы.

Ранее Piter.TV сообщал, что аферисты стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления перед началом сезона.

Фото: Piter.TV