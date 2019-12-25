Депутат Госдумы передал в поликлиники Колпинского района более пяти тысяч масок и халатов

СИЗ передали руководителям поликлиник № 71, № 72, № 95 и № 22.

Депутат Михаил Романов передал 5 500 масок и халатов для поликлиник Колпинского района. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

Михаил Романов встретился с руководителями поликлиник № 71, № 72, № 95 и № 22. Он поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд в условиях пандемии, пожелал им успехов. Депутат также предложил наделить районные администрации города и органы местного самоуправления полномочиями штрафовать нарушителей самоизоляции.

Ранее мы писали, что губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга.

Фото: twitter.com/Михаил Романов