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Депутат Госдумы передал в поликлиники Колпинского района более пяти тысяч масок и халатов
Сегодня, 20:39
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smirenny

Депутат Госдумы передал в поликлиники Колпинского района более пяти тысяч масок и халатов

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СИЗ передали руководителям поликлиник № 71, № 72, № 95 и № 22.

Депутат Михаил Романов передал 5 500 масок и халатов для поликлиник Колпинского района. Об этом сообщили в пресс-службе депутата. 

Михаил Романов встретился с руководителями поликлиник № 71, № 72, № 95 и № 22. Он поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд в условиях пандемии, пожелал им успехов. Депутат также предложил наделить районные администрации города и органы местного самоуправления полномочиями штрафовать нарушителей самоизоляции.

Ранее мы писали, что губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга.

Фото: twitter.com/Михаил Романов

Теги: колпинский район, коронавирус, маски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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