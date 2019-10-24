Депутат Госдумы отказался от претензий к медиагруппе Пригожина

Иск рассматривал Приморский районный суд Петербурга.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин отказался от претензий к медиагруппе "Патриот", главой попечительского совета которой является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Ответчиками выступали редакция интернет-издания "Инфореактор", Марина Никитина, ООО "Новинфо", а также глава Попечительского совета медиагруппы "Патриот" Евгений Пригожин. Депутат Рашкин был недоволен опубликованными утверждениями: "член КПРФ Валерий Рашкин получил от беглого олигарха два миллиона евро", "депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин уже получил тем же путем два миллиона евро на создании отдельного молодежного движения КПРФ", "депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин через нежелательную в РФ "Открытую Россию" уже получил два миллиона евро на создание отдельного молодежного движения ГПКР" и что это "подкуп политиков". Он просил суд признать данные материалы порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также надеялся на публичное опровержение. Однако дело до конца не довели – Рашкин написал заявление, где отказывался от требований, и в суд не явился. Производство по делу прекращено.

Ранее мы писали, что Пригожин рассказал об умении Лукашенко находить правильные решения.

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