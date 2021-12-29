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Депутат Госдумы Матвейчев рассказал, зачем ограничивать продажу сим-карт
Сегодня, 17:59
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Депутат Госдумы Матвейчев рассказал, зачем ограничивать продажу сим-карт

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Матвейчев добавил, что люди, массово скупающие сим-карты, также могут заниматься пропагандой и фейк-новостями.

Депутат Госдумы, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев рассказал, что ограничение на количество оформляемых сим-карт поможет бороться с мошенничество, передает в понедельник, 7 февраля, телеканал "360". 

Так, по мнению Матвейчева, бороться со злоумышленниками можно через ограниченную продажу сим-карт. Большое количество карт приобретают для продажи на черном рынке, где их покупают люди "занимающиеся криминальной деятельностью, регистрируют какие-то аккаунты, вымогают деньги, обманывают людей, занимаются спамом или террористической деятельностью". 

Матвейчев добавил, что люди, массово скупающие сим-карты, также могут заниматься пропагандой и фейк-новостями. Кроме этого, ограничения в продаже сим-карт создадут затруднения для мошенников. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге трое задержаны по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров. 

Фото: pexels
 

Теги: sim card, ограничения, продажа, сим карты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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