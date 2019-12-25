Сергей Боярский назвал безответственностью приезд в Петербург французского художника Жаньячика

Жаньячика призвали проверить на коронавирус.

Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал безответственностью приезд французского художника Жан-Марка Жаньячика в Петербург. Слова политика приводит "Фонтанка".

В Северную столицу художник приехал, чтобы дать мастер-классы для поклонников. Творческие встречи прошли 14 и 15 марта в кафе на Петроградской стороне. Боярский возмутился тем, что "не самые важные" мероприятия не смогли или не захотели перенести и поставили под угрозу попытки купировать распространение коронавируса в городе. Самого художника, приехавшего из зараженной Франции, депутат призвал проверить на коронавирус, а организаторов встречи в кафе взять под наблюдение за допущенную халатность.

Жан-Марк Жаньячик не в первый раз приезжает в Петербург с мастер-классами, сам художник работает в стиле импрессионизма в технике мастихинной живописи. Во Франции, тем временем, новым вирусом заражено более пяти тысяч человек, умерло больше сотни.

Ранее мы рассказывали, что апрельский "Тотальный диктант" перенесли на осень из-за коронавируса и паники.

Фото: Художник Жан-Марк Жаньячик / "ВКонтакте"