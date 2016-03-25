Депутат Госдумы Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен

Политик добавил, что жители освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума хотят мира и стабильности.

Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев заявил, что процесс воссоединения исторических русских земель продолжится. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин выступил в Кремле, где прокомментировал итоги референдумов. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ.

Константин Бахарев отметил, что на этом не стоит останавливаться. Он добавил, что жители освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума согласны с ним. По словам политика, народ хочет мира и стабильности, которые может дать только Россия.

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Фото: Piter.tv