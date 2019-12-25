В Крыму вспыхнул самолет

Пилот успел эвакуироваться.

В субботу, 1 октября, на аэродроме Бельбек в Крыму самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем tg-канале.

Глава города назвал ситуацию нештатной. Известно, что произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться.

Пламя быстро потушили. Огонь не повредил аэродром.

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Фото: Piter.tv