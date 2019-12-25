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В Крыму вспыхнул самолет
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В Крыму вспыхнул самолет

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Пилот успел эвакуироваться.

В субботу, 1 октября, на аэродроме Бельбек в Крыму самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщил  губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем tg-канале. 

Глава города назвал ситуацию нештатной. Известно, что произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться.

Пламя быстро потушили. Огонь не повредил аэродром. 

Ранее на Piter.tv: Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым.

Фото: Piter.tv

Теги: аэродром бельбек, самолет горел
Категории: Лента новостей, Новости России,

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