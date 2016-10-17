Аксенов назвал вхождение четырех регионов в состав России справедливым

Глава Крыма рассказал о гордости за восстановление исторических границ.

Вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей является восстановлением исторической справедливости. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Звезда" глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя присоединение регионов к составу РФ. Ролик чиновник выложил в собственных аккаунтах в социальных сетях.

Все происходит правильно. Мы возвращаемся в исторические границы, русский мир возвращается в эти границы… Поэтому чувство гордости... Поэтому – слава богу, двигаемся вперед, уверен, что это не последнее воссоединение. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в пятницу 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава государства подписал договоры с лидерами этих территорий о присоединении к РФ в качестве субъектов страны.

Аксенов: в Крыму завершилась частичная мобилизация.

Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов