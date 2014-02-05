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Аксенов: в Крыму завершилась частичная мобилизация
Сегодня, 14:07
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Аксенов: в Крыму завершилась частичная мобилизация

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Глава региона заявил, что добровольцы заслуживают особой гордости.

В Крыму сегодня, 25 сентября, завершатся мероприятия, связанные с частичной мобилизацией. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения. 

Сергей Аксенов, глава Крыма

Ранее на Piter.tv: жительница Мариуполя рассказала про гонения на русскоязычное население ДНР.

Фото: Pixabay

Теги: аксенов, завершение мобилизации, крым
Категории: Лента новостей, Новости России,

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