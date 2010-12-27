Депутат Госдумы Александр Шерин просит снять мораторий на смертную казнь

Он уверен, что мораторий на смертную казнь разрушает Россию.

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин выступил за снятие моратория на смертную казнь. Об этом сообщает ФБК "Экономика сегодня".

Парламентарий уверен, что мораторий навязан России Европой. Шерин также добавил, что этот запрет разрушает Россию. Однако, депутат Госдумы от ЛДПР заверил, что инициировать отмену этого закона он не собирается.

Это вопрос президента нашей страны отметил он

Александр Шерин считает, что к смертной казни нужно приговаривать тех, кто совершил особо жестокое преступление. В пример он привел Гульчехру Бобокулову, обезглавила ребенка.

Ранее мы сообщали о том, что федерация самбо научит петербургских кондукторов самообороне.

Фото:duma.gov.ru