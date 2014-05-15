Депутат Гаврилов: работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников

Парламентарий рассказал о схеме действий в случае, если компания не повышает зарплату для обеспечения сохранение покупательной способности сотрудника.

Вопрос индексации зарплаты на российской территории касается почти каждого работника, потому что для организаций бюджетной сферы это закреплено напрямую, а для коммерческих компаний существует требование по закреплению механизма индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов из парламентской фракции КПРФ.

Если работодатель не индексирует зарплату, работник может обратиться с соответствующим заявлением к руководству организации, если это не поможет - в Государственную инспекцию труда и затем в суд. России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Политик сообщил, что согласно федеральному законодательству, работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни населения и разрабатывать порядок пересмотра трудовых выплат. Однако, по словам законодателя, многие работодатели этот пункт игнорируют. Они объясняют ситуацию сложным положением бизнеса или заменяют регулярное повышение разовыми премиями сотрудникам. Судебные инстанции в своей практике не раз указывали на то, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности со стороны работодателя. Речь идет о том, что премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства. Но при этом индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности заработной платы человека. В том случае, если сотрудник понимает, что его доходы несколько лет не пересматривались, то первым шагом важно обратиться к тексту внутренних документов компании. Следует уточнить, присутствует ли там положение об оплате труда, коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если этих сведений в документах нет, то организация является нарушителем согласно трудовому законодательству.

Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, иначе велика вероятность проверки со стороны инспекции. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Парламентарий добавил, что если ответ компании сводится к отписке или отсутствует, то следующим шагом для работника будет жалоба в Государственную инспекцию труда. В случае выявления нарушений работодателю могут выписать штраф, а также вынесут предписание об устранении проблемы. В противном случае ситцацию можно довести до суда. У работника всущестывует опция взыскать недополученные суммы через судебные органы власти. При таком сценарии следует иметь доказательства. Потребуется предоставить трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждение роста цен и отсутствия изменений в окладах.

Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если будет установлено, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя процесс может занять время. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv