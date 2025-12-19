Депутат Бессараб: "короткий" февраль не повлияет на оклады

В Госдуме заметили, что "короткий" месяц не скажется на заработной плате россиян.

Количество рабочих дней в феврале 2026 года не повлияет на оклады сотрудников. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Длина месяца и количество рабочих дней в нем при окладной системе оплаты труда никоим образом на конечную сумму заработной платы за месяц не влияют. Светлана Бессараб, политик

Напомним, что самый короткий месяц в текущем году является одновременно одним из самых непродолжительных по количеству рабочих дней. Однако ситуация разнится год от года в зависимости от утвержденного производственного календаря. В 2026 году в феврале будет 19 рабочих дней, столько же - в мае, а меньше - только в январе. В остальные месяцы речь идет о показателе от 20 до 23 рабочих дней. В прошлом году февраль по количеству трудовых дней обходил не только январь, но также май, июнь и ноябрь. Так как в текущем году праздник День защитника Отечества, отмечаемый в стране 23 февраля, выпадает на понедельник, это делает последнюю рабочую неделю февраля четырехдневной.

Фото: pxhere.com