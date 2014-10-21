Депутат Арефьев посчитал невыгодной смену системы российского налогообложения

Парламентарий полагает, что вопрос не сможет быть полноценно рассмотрен до тех пор, пока в Госдуме не перестанут работать исключительно состоятельные граждане.

В ГД РФ считают, что текущую систему налогообложения в РФ вряд ли удастся изменить в ближайшее время. Такое мнение выразил депутат нижней палаты парламента Николай Арефьев в интервью "Лента.ру".

Парламентарий уточнил, что вопрос неоднократно выносился на обсуждение, но ни разу не был принят. Судя по всему, отечественная система налогообложения не может быть пересмотрена до тех пор пока в Госдуме не перестанут работать исключительно состоятельные граждане, заявил он.

Напомним, что прогрессивная шкала налогообложения подразумевает зависимость уплаченных гражданином денежных средств от его уровней дохода.

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Фото: Piter.TV