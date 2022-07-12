Департамент по ЧС Нью-Йорка опубликовал руководство на случай ядерного удара по городу

Жителям города даны четкие инструкции.

Департамент по чрезвычайным ситуациям из Нью-Йорка опубликовал руководство на случай ядерного удара по американскому городу. Видео опубликовано 11 июля в социальных сетях управления. На фоне картинки с обгоревшими постройками диктор объявил о том, что не следует спрашивать о том, "как и почему" произошла ядерная атака, а предложил просто принять как факт, что это случилось.

Вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или поблизости от него очень низка, важно, чтобы ньюйоркцы знали, какие шаги им нужно предпринимать для обеспечения безопасности. пресс-релиз департамента по ЧС

В опубликованных инструкциям местным жителям говорят о необходимости как можно быстрее укрыться внутри какого-либо здания, а также отойти от окон. Населению Нью-Йорка предписано отойти от входов и окон, выбросить одежду и принять душ. Далее требуется ожидать дальнейших инструкций, которые должны будут прийти на мобильное устройство и распространятся через СМИ.

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Фото и видео: YouTube / NYC Emergency Management