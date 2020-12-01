Милонов предложил изменить название поселка Нью-Йорк на Донбассе

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время рабочей поездки на Донбасс предложил переименовать поселок с названием Нью-Йорк. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он призвал власти вернуть объекту историческое название - Новгородское. По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский когда-то изменил название, чтобы порадовать власти США.
Известно, что в 19 веке поселок имел название Нью-Йорк. Однако потом его переименовали в Новгородское. Деревня имело такое название около 70 лет.
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Фото: wikipedia.org
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