Милонов предложил изменить название поселка Нью-Йорк на Донбассе

Депутат уверен, что такое наименование объект получил из-за заискивания Зеленского перед властями США.

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время рабочей поездки на Донбасс предложил переименовать поселок с названием Нью-Йорк. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он призвал власти вернуть объекту историческое название - Новгородское. По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский когда-то изменил название, чтобы порадовать власти США.

Известно, что в 19 веке поселок имел название Нью-Йорк. Однако потом его переименовали в Новгородское. Деревня имело такое название около 70 лет.

Ранее на Piter.tv: российские ПВО сбили украинский МиГ-29.

Фото: wikipedia.org