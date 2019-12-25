Денис Проценко назвал число пациентов, проходящих лечение в Коммунарке

По данным на 21 июля, 42 пациента были выписаны из больницы.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал число пациентов, проходящих лечение в клинике на данный момент. По его словам, сейчас в учреждении лечится 318 человек.

Об этом говорит график поступивших и выписанных пациентов, который Проценко опубликовал на своей странице в Facebook. Там видно, что, по данным на 21 июля, 42 пациента были выписаны из больницы, еще четверо умерли. За сутки в больницу в Коммунарке поступил 41 гражданин с подтверждённым коронавирусом.

Ранее Проценко прокомментировал информацию о пакетах для трупов в Коммунарке.

Фото: Piter.tv