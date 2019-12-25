Проценко прокомментировал информацию о пакетах для трупов в Коммунарке

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал информацию о найденных в клинике мешках для трупов. Мнением он поделился на своей странице в Facebook.
До этого в социальных сетях появилась информация о том, что рядом с больницей появились пакеты с документами по умершим пациентам, бирками и заражённой кровью.
Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности.
Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке
По его словам, в сложившейся ситуации уже разбирается полиция.
Проценко добавил, что в больнице Коммунарке тела погибших выдают в соответствии с законодательством.
Ранее мы писали, что Денис Проценко едет в Дагестан для помощи в борьбе с корнавирусом.
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