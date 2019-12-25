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Проценко прокомментировал информацию о пакетах для трупов в Коммунарке
Сегодня, 8:10
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matveyvn

Проценко прокомментировал информацию о пакетах для трупов в Коммунарке

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В сложившейся ситуации уже разбирается полиция.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал информацию о найденных в клинике мешках для трупов. Мнением он поделился на своей странице в Facebook.

До этого в социальных сетях появилась информация о том, что рядом с больницей появились пакеты с документами по умершим пациентам, бирками и заражённой кровью.

Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности.

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке

По его словам, в сложившейся ситуации уже разбирается полиция.

Проценко добавил, что в больнице Коммунарке тела погибших выдают в соответствии с законодательством.

Ранее мы писали, что Денис Проценко едет в Дагестан для помощи в борьбе с корнавирусом.

Теги: больница в коммунарке, денис проценко, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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