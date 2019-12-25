Денис Проценко едет в Дагестан для помощи в борьбе с корнавирусом

Шесть московских медбригад окажут поддержку врачам в Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове.

Шесть медбригад из Москвы едут в регионы бороться с коронавирусом.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщат, что из Москвы в регионы едут высококлассные медики для помощи в борьбе с коронавирусом. Шесть медбригад будут помогать местным медикам из Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальского края, Дагестана, Владимира и Пскова бороться с вирусом.

В составе групп 40 медиков из ведущих клиник Москвы отправляются на смену другим медикам, которые первыми уехали оказывать помощь в регионы.

В Забайкальский край едет бригада под руководством Марьяны Лысенко, главврача ГКБ №52. В Дагестан летит группа под руководством Дениса Проценко, главврача известной больницы в "Коммунарке", который один из первых принял на себя удар эпидемии в России и сам переболел коронавирусом. В Ингушетию едет бригада во главе с Игорем Ранневым, врач-хирург ГКБ №13.

Бригаду, вылетающую в Северную Осетию – Аланию, возглавляет Сергей Ларичев, врач-хирург ГКБ №17. В Псковскую область едет бригада под руководством врача-хирурга Боткинской больницы Сергея Лебедева, а во Владимирскую область – бригада под руководством Игоря Лебедева, врача-хирурга ГКБ №1 им. Пирогова.

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