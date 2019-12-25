Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России на утро 10 июня официально подтверждено 8 404 случаев COVID-19 в 83 регионах.
ИЦК сообщает, что в России за сутки коронавирус выявили еще у 8 404 человек в 83 субъектах страны. При этом в Москве количество новых случаев продолжает уменьшаться, там зафиксирован минимум за последнее время - 1 195 новых случаев. В регионах заболеваемость пока не спадает, а в некоторых областях продолжает неуклонно расти.
По регионам новые случаи инфицирования коронавирусом распределены следующим образом:
1. Москва - 1195
2. Московская область - 735
3. Санкт-Петербург - 313
4. Нижегородская область - 304
5. Свердловская область - 284
6. Воронежская область - 242
7. Ханты-Мансийский АО - 197
8. Ростовская область - 192
9. Иркутская область - 182
10. Красноярский край - 174
11. Челябинская область - 135
12. Смоленская область - 132
13. Архангельская область - 132
14. Пензенская область - 126
15. Саратовская область - 117
16. Волгоградская область - 116
17. Самарская область - 113
18. Новосибирская область - 106
19. Тульская область - 103
20. Ивановская область - 101
21. Республика Дагестан - 98
22. Пермский край - 93
23. Ульяновская область - 91
24. Брянская область - 90
25. Орловская область - 89
26. Ставропольский край - 85
27. Тверская область - 83
28. Краснодарский край - 81
29. Астраханская область - 81
30. Республика Башкортостан - 81
31. Чувашская Республика - 79
32. Республика Бурятия - 79
33. Республика Тыва - 79
34. Омская область - 79
35. Карачаево-Черкесская Республика - 78
36. Кабардино-Балкарская Республика - 77
37. Белгородская область - 73
38. Хабаровский край - 72
39. Курская область - 71
40. Калужская область - 70
41. Забайкальский край - 70
42. Тамбовская область - 67
43. Республика Коми - 67
44. Республика Саха (Якутия) - 67
45. Алтайский край - 66
46. Рязанская область - 64
47. Республика Мордовия - 64
48. Ярославская область - 63
49. Липецкая область - 61
50. Псковская область - 60
51. Кировская область - 60
52. Оренбургская область - 60
53. Владимирская область - 55
54. Ленинградская область - 55
55. Республика Татарстан - 55
56. Ямало-Ненецкий АО - 54
57. Приморский край - 52
58. Кемеровская область - 48
59. Томская область - 48
60. Калининградская область - 46
61. Новгородская область - 44
62. Республика Адыгея - 43
63. Республика Марий Эл - 42
64. Камчатский край - 41
65. Республика Ингушетия - 39
66. Республика Северная Осетия - 39
67. Амурская область - 39
68. Сахалинская область - 34
69. Тюменская область - 32
70. Мурманская область - 26
71. Республика Хакасия - 26
72. Костромская область - 24
73. Удмуртская Республика - 24
74. Республика Калмыкия - 23
75. Вологодская область - 22
76. Республика Карелия - 20
77. Чеченская Республика - 16
78. Курганская область - 16
79. Республика Алтай - 14
80. Магаданская область - 11
81. Республика Крым - 11
82. Еврейская АО - 6
83. Чукотский АО - 2
Таким образом, с начала эпидемии в РФ 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России от осложнений, вызванных COVID-19 скончались 6 358 человек (за сутки +216). Выписаны по выздоровлению 252 783 человека (за сутки +10 386).
Ранее: Данные по коронавирусу в регионах России на 9 июня
Фото: ИЦК, pixabay.com
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