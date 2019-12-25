Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В Москве зафиксирован новый минимум инфицированных коронавирусом, там за сутки выявили 1 195 человек с COVID-19.

В России на утро 10 июня официально подтверждено 8 404 случаев COVID-19 в 83 регионах.

ИЦК сообщает, что в России за сутки коронавирус выявили еще у 8 404 человек в 83 субъектах страны. При этом в Москве количество новых случаев продолжает уменьшаться, там зафиксирован минимум за последнее время - 1 195 новых случаев. В регионах заболеваемость пока не спадает, а в некоторых областях продолжает неуклонно расти.

По регионам новые случаи инфицирования коронавирусом распределены следующим образом:

1. Москва - 1195

2. Московская область - 735

3. Санкт-Петербург - 313

4. Нижегородская область - 304

5. Свердловская область - 284

6. Воронежская область - 242

7. Ханты-Мансийский АО - 197

8. Ростовская область - 192

9. Иркутская область - 182

10. Красноярский край - 174

11. Челябинская область - 135

12. Смоленская область - 132

13. Архангельская область - 132

14. Пензенская область - 126

15. Саратовская область - 117

16. Волгоградская область - 116

17. Самарская область - 113

18. Новосибирская область - 106

19. Тульская область - 103

20. Ивановская область - 101

21. Республика Дагестан - 98

22. Пермский край - 93

23. Ульяновская область - 91

24. Брянская область - 90

25. Орловская область - 89

26. Ставропольский край - 85

27. Тверская область - 83

28. Краснодарский край - 81

29. Астраханская область - 81

30. Республика Башкортостан - 81

31. Чувашская Республика - 79

32. Республика Бурятия - 79

33. Республика Тыва - 79

34. Омская область - 79

35. Карачаево-Черкесская Республика - 78

36. Кабардино-Балкарская Республика - 77

37. Белгородская область - 73

38. Хабаровский край - 72

39. Курская область - 71

40. Калужская область - 70

41. Забайкальский край - 70

42. Тамбовская область - 67

43. Республика Коми - 67

44. Республика Саха (Якутия) - 67

45. Алтайский край - 66

46. Рязанская область - 64

47. Республика Мордовия - 64

48. Ярославская область - 63

49. Липецкая область - 61

50. Псковская область - 60

51. Кировская область - 60

52. Оренбургская область - 60

53. Владимирская область - 55

54. Ленинградская область - 55

55. Республика Татарстан - 55

56. Ямало-Ненецкий АО - 54

57. Приморский край - 52

58. Кемеровская область - 48

59. Томская область - 48

60. Калининградская область - 46

61. Новгородская область - 44

62. Республика Адыгея - 43

63. Республика Марий Эл - 42

64. Камчатский край - 41

65. Республика Ингушетия - 39

66. Республика Северная Осетия - 39

67. Амурская область - 39

68. Сахалинская область - 34

69. Тюменская область - 32

70. Мурманская область - 26

71. Республика Хакасия - 26

72. Костромская область - 24

73. Удмуртская Республика - 24

74. Республика Калмыкия - 23

75. Вологодская область - 22

76. Республика Карелия - 20

77. Чеченская Республика - 16

78. Курганская область - 16

79. Республика Алтай - 14

80. Магаданская область - 11

81. Республика Крым - 11

82. Еврейская АО - 6

83. Чукотский АО - 2

Таким образом, с начала эпидемии в РФ 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России от осложнений, вызванных COVID-19 скончались 6 358 человек (за сутки +216). Выписаны по выздоровлению 252 783 человека (за сутки +10 386).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах России на 9 июня

Фото: ИЦК, pixabay.com