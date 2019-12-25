Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым на Евро-2016

В СМИ была информация о том, что игроки подрались друг с другом.

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поделился воспоминаниями о кофликте с бывшим игроком ЦСКА Романом Широковым. По информации СМИ, во время подготовки к чемпионату Европы-2016 оба футболиста подрались, а в попытке разнять их пострадал экс-футболист "Краснодара" Павел Мамаев.

Рома Широков тогда перешел из "Спартака" в ЦСКА. Мы сидели, разговаривали о клубах, клубных делах. ЦСКА тогда стал чемпионом России. Начались разговоры про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я ему сказал, что мы будем в тройке в следующем году. Говорю: "Ты ушел - теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я по нему не попал, попал в другого. В итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерном зале. Денис Глушаков, полузащитник "Ахмата"

По итогам Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе B. Наша команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), а также сыграла вничью с Англией (1:1). По окончании турнира главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку.

Денис Глушаков принял участие во всех трех матчах на групповом этапе и забил один гол в ворота Словакии.

Ранее мы писали о том, что Роман Широков раскритиковал Леонида Слуцкого за выступление сборной России на Евро-2016.

Фото: obozrevatel.com