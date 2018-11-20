Дэниел Рэдклифф раскрыл тайну Гарри Поттера

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли юного волшебника, раскрыл одну из тайн Гарри Поттера. По его словам, во время съемок первой части фильма все дети-актеры вынуждены были носить накладные зубы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По словам Рэдклиффа, всей съемочной группе не понравилось состояние зубов исполнителей главной роли. На тот момент у многих артистов менялись молочные зубы на коренные. Было принято решение сделать слепки челюстей, чтобы с помощью специальных накладок придать зубам эстетический вид.
Напомним, серия фильмов о Гарри Поттере была снята по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. В период с 2001 по 2011 гг. вышло восемь фильмов о юном волшебнике. Главные роли в них исполнили Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Кроме того, был выпущен спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" и его сиквел "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".
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Фото: Instagram / harrypotterfilm
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