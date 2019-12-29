Дэниэл Рэдклифф: Петербург – удивительный, особый город"

Актёр рассказал, что советует всем знакомым посетить Петербург.

Британский актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" о своих чувствах к Петербургу.

Актёр рассказал, что советует всем знакомым посетить Петербург, так как он "удивительный, особый город, не похожий на другие". Дэниэл Рэдклифф был в Петербурге, который оставил у него прекрасные воспоминания, и надеется ещё сюда вернуться.

Дэниел Джейкоб Рэдклифф — британский актер, который был признан самым высокооплачиваемым актером десятилетия.

Смотрим русский трейлер "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом.

Фото: кадр из фильма "Пушки Акимбо"