Смотрим русский трейлер "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом

В картине звезда Гарри Поттера опять носит очки, а еще и бороду.

В сети опубликовали русскоязычный трейлер остросюжетного триллера "Побег из Претории". где главную роль сыграл звезда фильмов про "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф. По сюжету фильма два белых южноафриканца решают сбежать из островной тюрьмы "Роббен".

Ленту снял 35-летни режиссер Фрэнсис Аннан, для которого фильма стал первым серьезным проектом. В его дебюте также снялись Иэн Харт, Даниэль Уэббер, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер, Марк Леонард Винтер, Ратидзо Мамбо, Жанетт Кронин и другие.

Премьера фильма в России запланирована на 2 апреля 2020 года.

Видео: YouTube / IVideos