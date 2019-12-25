День знаний в условиях ограничений. Как пройдет первое сентября в выборгских школах

Мероприятия будут организованы с учетом требований Роспотребнадзора.

День знаний 1 сентября пройдет с учетом эпидемиологической обстановки Выборгском районе в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом сообщила районная администрация.

Согласно постановлению №3019 от 28.08.2020, традиционные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут под открытым небом и при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Продолжительность линеек составит 30 минут.

Количество участников торжеств также определено в постановлении. На мероприятие допускается не более 300 воспитанников, число гостей праздника также не должно превышать 300 человек.

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Фото: Pixabay