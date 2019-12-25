Международный фестиваль "Балтийский кукловорот" пройдет в Выборге

Зрители смогут увидеть искусство мастеров со всего мира.

С 5 по 12 сентября на набережной у выборгского отеля "Дружба" пройдет II Международный фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот". Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе мероприятия.

В мероприятии примут участие мастера-кукловоды из разных стран. Основным организатором выступает театр "Святая крепость".

Отметим, что первый подобный фестиваль в городе – "Nord Balt Puppe" прошел еще в 1992 году. Он собрал профессиональных кукловодов балтийского региона.

Первый день мероприятия стартует в 18:00. Вход на него будет бесплатным. Обширная программа представлена ниже:

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Фото: Pixabay, ВКонтакте / puppetfest_vbg