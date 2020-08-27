«Энергия лета» в Выборге: как прошел молодежный фестиваль

Дом молодежи подвел итоги работы летних трудовых бригад и наградил благодарностями лучших работников августа.

26 августа в Выборге на стадионе спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" состоялся ежегодный фестиваль "Энергия лета".

Среди участников - представители летних трудовых бригад, работающих на территории города и района. Ребята участвовали в личных и командных соревнованиях.

Заканчивается лето, последняя трудовая смена подходит к концу. Помимо всех мероприятий, которые постоянно проходят для ребят из бригад, мы каждый месяц делаем общее мероприятие для вех. Это либо соревнования, либо молодежная ярмарка, в которой ребята могут поучаствовать в разных активностях, заработать молодежную валюту, затем обменять их на различные призы. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Помимо подведения итогов августовской смены, прошло награждение лучших работников августа. В нем приняли участие первый заместитель председателя областного комитета по труду и занятости населения Тимофей Котов, а также исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаил Макаров.

Сегодня совет молодежи подводит итоги акции трудовое лето 2020. Особо отличившейся молодежи будут вручать благодарственные письма. Очень приятно, что ежегодно молодежь выходит на уборку территорий, на благоустройство своего родного города. Михаил Макаров, исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг"

Отметим, что организатором выступили комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи".

