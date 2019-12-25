Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти в днём добровольца

Губернатор подчеркнул, что волонтерское движение – это важная часть Команды 47.

В понедельник, 5 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с российским Днём добровольца. О празднике всех волонтеров сообщила пресс-служба администрации региона.

Как подчеркнул Дрозденко, отзывчивые ленинградцы приходят на помощь в любой ситуации, проявляют заботу о больных и пожилых, занимаются поиском пропавших людей и предоставляют гуманитарию помощь,

Хотел бы поблагодарить добровольцев Ленинградской области за очень важную и нужную обществу работу. Желаю всем активистам волонтерского движения крепкого здоровья, благополучия и успехов в новых благих делах! Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть и Абхазия начнут сотрудничество в сфере туризма и АПК.

Фото: Правительство Ленобласти