В Минске пройдут Дни Петербурга

Подготовку и организацию оценили в 19,5 млн рублей.

Комитет по культуре Северной столицы объявил тендер на подготовку и проведение культурной программы Дней Санкт-Петербурга в Минске. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, исполнителю предлагают заключить контракт за начальную цену 19,5 млн рублей.

Речь идёт о гала-концерте из двух отделений. Мероприятие пройдёт в белорусской столице в апреле 2023 года. На нём продемонстрируют классические и современные танцевальные номера. Помимо звукового и технического сопровождения, необходимо будет обеспечить проезд до Минска 10-ти солистам балета ведущих петербургских театров, а также как минимум 12-ти членов российской части международной административно-технической и художественно-постановочной группы. В частности, исполнитель возьмёт на себя оформление медицинских страховок, провоз багажа и транспортное обслуживание артистов и постановщиков.

Кроме того, в техзадание входит обеспечение выступающих реквизитом, проживанием, полиграфическими материалами, организация фото- видеосъемку и вручение цветов.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 20 марта.

Ранее мы сообщили о том, что Санкт-Петербургский Международный книжный салон пройдёт в мае.

Фото: Piter.TV