Санкт-Петербургский Международный книжный салон пройдёт в мае

Событие будет посвящено 320-летию Петербурга, Году педагога и наставника, и присуждение Санкт-Петербургу статуса культурной столицы СНГ 2023.

В период с 18 по 21 мая в Северной столице пройдёт XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По словам руководителя, мероприятие будет одновременно посвящено 320-летию Петербурга, Году педагога и наставника, и присуждение Санкт-Петербургу статуса культурной столицы СНГ 2023.

На Дворцовой площади возведут 4 павильона с книгами, которые предоставят не менее 200 издательств. Чтобы поддержать представителей книгоиндустрии, регистрационный взнос для участников будет отменён.

Ранее мы сообщили о том, что в "Севкабель Порту" в честь дня рождения режиссера Балабанова пройдут творческие встречи и экскурсии.

Фото: Pxhere