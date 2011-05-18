День рождения Петра Первого отметили в Сквере Корабелов

В Лодейном Поле отпраздновали 349-летие первого императора всея Руси.

9 июня в Лодейном Поле на площадке благоустроенного сквера Корабелов прошло своеобразное празднование дня рождения Петра I - последнего русского царя и первого императора всероссийского, родившегося 9 июня 1672 года. В Лодейном Поле было принято отметить 349-летие появления на свет знаменитого реформатора по той причине, что именно здесь в 1702 году по указу Петра I началось строительство Олонецкой судостроительной верфи и кораблей Балтийского флота.

В данный момент после продолжительной реконструкции на территории сквера Корабелов находятся также современные арт-объекты и памятники, напоминающие о петровской эпохе. В рамках праздничных мероприятий в сквере создали различные познавательно-развлекательные зоны, в которых воспитанники детских оздоровительных лагерей в этот день смогли узнать о событиях отечественной истории и жизни Петра Первого.

К 350-летию императора ГМЗ "Петергоф" планирует выпустить книгу для детей о жизни Петра I.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти