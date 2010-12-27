На Дворцовой отметили День Российской гвардии

В России Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года.

Накануне в Петербурге на Дворцовой площади отметили День Российской гвардии. Празднование началось с парада с участием военной техники.

На празднике присутствовали сами гвардейцы, учащиеся военных вузов. Все они прошлись по площади, при этом исполняя различные военные песни. После этого состоялся концерт, который организовали сами росгвардейцы. При этом, за их выступлениями наблюдали не только гости праздника, но и руководство армейских подразделений, жюри.

Росгвардия является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации. В России она была создана 5 апреля 2016 года.

Ранее в Петербурге запустили приложение "Блокада. Имена".

Фото: пресс-служба Смольного