Конкурс на проведение Дня региона-2028 стартовал в Ленобласти

Победитель будет объявлен 1 августа во время празднования 99-летия Ленинградской области.

В Ленинградской области начался ежегодный конкурс по определению муниципалитета, который примет у себя главные торжества Дня региона в 2028 году. Приём заявок от заинтересованных муниципалитетов продлится до 13 июля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как отметил вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев, конкурс является для территорий важной площадкой, позволяющей продемонстрировать свои достижения, стратегические планы развития и инициативы по благоустройству общественных пространств.

Победитель будет объявлен 1 августа во время празднования 99-летия Ленинградской области. Торжественная церемония пройдёт в Ивангороде. Муниципалитет, чья заявка будет признана лучшей, получит не только честь стать центром празднования, но и дополнительное финансирование на подготовку к мероприятиям и дальнейшее развитие инфраструктуры.

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Фото: Правительство Ленобласти