В день парада Победы петербургские электрички изменят расписание

Поезда будут работать по воскресному графику.

В день проведения парада Победы, 24 июня, петербургские пригородные электрички изменят расписание, сообщили в пресс-службе СЗППК 11 июня. Отмечается, что в этот день, объявленный выходным, поезда будут работать по воскресному графику.

На Витебском направлении электрички на участках Оредеж – Дно, а также рельсовые автобусы и дизель-электропоезда, перевозящие пассажиров на участках Петербург – Новописино – Рогавка – Великий Новгород, от Луги до Великого Новгорода и от этого города до Батецкой, а также от Батецкой до Петербурга будут курсировать согласно календарным дням недели. По такому же принципу будут ездить дизель-электропоезда № 6673 и 6674 от Балтийского вокзала до Сланцев.

На Финляндском направлении ожидаются конкретные изменения: 24 июня на работу выйдут электрички №6116 от Зеленогорска до Петербурга и №6514 от Сосново до Девяткино. На Московском и Северном направлениях возьмут выходной 24 числа поезда № 6379 и 6380 на участке от Киришей до Будогоши и обратно, а электрички от Волховстроя до Чудово, от Окуловки до Угловки, от Угловки до Боровичей, от Будогоши до Пестово, Окуловки и Тихвина, а также поезда с маршрута Великий Новгород – Будогошь будут работать согласно календарным дням недели.

Также на праздничные дни между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные "Сапсаны".

Фото: Piter.TV