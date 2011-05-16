Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти сожженных фашистами деревень

Губернатор призвал жителей региона почтить память всех, кто пострадал от рук нацистов.

Губернатор Александр Дрозденко обратился к жителям Ленинградской области в День памяти о сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревнях региона, который отмечается во вторник, 29 октября.

В этот день вспоминают мирных жителей, ставших жертвами оккупантов во время Великой Отечественной войны. На территории Ленобласти нацистские преступления были ужасающими и унесли жизнь тысяч людей. Дрозденко призвал жителей региона почтить память всех, кто пострадал от рук нацистов.

Героизм и стойкость наших предков навеки останутся примером для каждого из нас. Вечная память жертвам фашизма и героям войны! Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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Фото: Правительство Ленобласти (архив)